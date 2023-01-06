Мир 06 января 2023, 20:37 Китай перехватил у стран Европы сырую нефть из Казахстана Bloomberg: Китай закупил у Казахстана нефть, которую хотела импортировать Европа Pxhere

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Китай занимается скупкой сырой нефти, которую обычно направляют в Европу. По данным трейдеров, Пекин уже купил пять миллионов баррелей нефти из Казахстана, сообщило агентство Bloomberg.

Китайский нефтетрейдер Unipec также успел закупить не менее двух миллионов баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе.

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Закупаемая Китаем нефть играет важную роль для Европы, которая сократила ее закупки у России в 2022 году. А после введения эмбарго на российскую нефть и вступления в силу потолка цен на поставки топлива западные страны стали нуждаться в альтернативных источниках поставок.

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Страны Евросоюза, G7 и Австралия согласовали введение лимита цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Решение в отношении нефти начало действовать с 5 декабря минувшего года.

В ответ президент России Владимир Путин объявил о запрете поставок нефти и нефтепродуктов, если в контрактах указан потолок цен. Ограничения действуют до 1 июля 2023 года. Исключение возможно лишь при специальном разрешении главы государства.