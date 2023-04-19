Мир 19 апреля 2023, 04:14 Китай ответил на вопрос о поставках оружия России и Украине Спецпредставитель КНР Лю Сяомин: Китай никогда не поставлял вооружения России и Украине РИА «Новости»

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Китай никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

При этом он подчеркнул, что Белый дом не имеет права отдавать приказы Китаю по вопросу поставок вооружений.

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«Мы не приемлем никаких подсказок и шантажа со стороны США», — подчеркнул Лю Сяомин.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд пригрозила Китаю последствиями, которые могут наступить, если КНР решат передать России летательное вооружение для использования в зоне СВО.

Тем временем, в Москву с визитом прибыл Министр обороны КНР Ли Шанфу. Глава РФ Владимир Путин отметил, что военное сотрудничество России и Китая способствует укреплению стратегических и доверительных отношениий двух стран.