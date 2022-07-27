Китай ответил на угрозы США ввести против него санкции за российскую нефть

Власти Китая «категорически против» попыток США ввести санкции в отношении поставок нефти из России в КНР. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать предложенный сенатором из Соединенных Штатов Марко Рубио законопроект, согласно которому покупатели российских энергоресурсов в Китае, в частности государственные компании, должны подпасть под санкции.

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — подчеркнул Лицзянь.

Республиканцы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер предложили штрафовать любую организацию, которая страхует или регистрирует танкеры с российской нефтью и СПГ. По мнению журналистов агентства Bloomberg, законопроект имеет большие шансы на успех, хотя в сенате правят демократы.