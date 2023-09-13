Мир 13 сентября 2023, 11:44 Китай ответил на оскорбления Подоляка МИД Китая потребовал от Украины разъяснений после оскорблений Подоляка РИА «Новости»

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Китай всегда занимал ответственную позицию в вопросе украинского кризиса, поэтому руководству Украины следует тщательно проанализировать это. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила на оскорбления со стороны советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Ее процитировало РИА «Новости».

«Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения», — подчеркнула Мао Нин.

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Она указала, что Китай всегда призывал к мирным переговорам и завершению российско-украинского конфликта.

«Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно», — заключила дипломат.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Индия и Китай не могут проанализировать последствия собственных шагов, потому что обладают слабым интеллектуальным потенциалом.