Китай ответил на обвинения США по Южно-Китайскому морю

Обвинения США об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море в Пекине сочли «совершенно неоправданными». Вашингтон, считают в КНР, намерен поссорить Китай с другими прибрежными странами.

Китайское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором отреагировало на позицию Соединенных Штатов. Она, указано в документе, «игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море».

Кроме того, американская сторона умышленно исказила не только факты, но и международное право. Ситуация в регионе ею намеренно раздувается.

«Обвинение совершенно неоправданно. Китайская сторона категорически против этого», — отмечено в заявлении.

Пекин подчеркнул, что США вмешиваются в происходящее, хотя и не являются непосредственно вовлеченным в споры государством.

«Мы советуем <…> прекратить попытки нарушить и саботировать региональный мир и стабильность», — сказали в посольстве.

В Китае заметили, что позиция страны по вопросу о Южно-Китайском море была «последовательной и четкой». В КНР «твердо отстаивают свой территориальный суверенитет и морские права и интересы», однако разрешать споры Пекин собирается путем переговоров и консультаций «с непосредственно вовлеченными странами». Разногласия, уточняется в заявлении, будут урегулированы путем существующих правил и механизмов, а взаимовыгодные результаты достигнуты благодаря взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее США заявили, что претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря незаконны. В Вашингтоне считают, что КНР намерена взять их под контроль путем угроз.