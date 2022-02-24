США и Китай чуть не поссорились на заседании из-за России

США не следует указывать Пекину, что такое уважать суверенитет и территориальную целостность других стран — так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала критику со стороны Вашингтона по поводу нейтральной позиции Пекина по ситуации на Украине. Китайский народ обладает «по-настоящему глубоким и достоверным пониманием того, что значит государственный суверенитет и территориальная целостность», заявила Хуа Чуньин на брифинге. Главу китайского МИД процитировало РИА «Новости».

Представитель Китая указала США на то, что за почти 250 лет своего существования американская страна только 20 лет не предпринимала военных действий и проводила военное вмешательство под предлогом «демократии», защиты «прав человека» и даже дезинформации.

«Несомненно, понимание такой страны об уважении суверенитета и территориальной целостности, иное, нежели у нас», — добавила Хуа Чуньин.

Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс высказался о том, что Пекин должен уважать соответствующие принципы в отношении Украины и призвать Россию пойти на уступки.

В своем выступлении Хуа Чуньин отказалась называть события на Украине «вторжением», отметив, что они «являются следствием множества факторов», в том числе исторических».

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.