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    24 февраля 2022, 12:55

    США и Китай чуть не поссорились на заседании из-за России

    Китай ответил на критику США за нейтральную позицию по Украине

    Оксана Кириллова

    США не следует указывать Пекину, что такое уважать суверенитет и территориальную целостность других стран — так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала критику со стороны Вашингтона по поводу нейтральной позиции Пекина по ситуации на Украине. Китайский народ обладает «по-настоящему глубоким и достоверным пониманием того, что значит государственный суверенитет и территориальная целостность», заявила Хуа Чуньин на брифинге. Главу китайского МИД процитировало РИА «Новости».

    США и Китай чуть не поссорились на заседании из-за России

    Представитель Китая указала США на то, что за почти 250 лет своего существования американская страна только 20 лет не предпринимала военных действий и проводила военное вмешательство под предлогом «демократии», защиты «прав человека» и даже дезинформации.

    «Несомненно, понимание такой страны об уважении суверенитета и территориальной целостности, иное, нежели у нас», — добавила Хуа Чуньин.

    Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс высказался о том, что Пекин должен уважать соответствующие принципы в отношении Украины и призвать Россию пойти на уступки.

    В своем выступлении Хуа Чуньин отказалась называть события на Украине «вторжением», отметив, что они «являются следствием множества факторов», в том числе исторических».

    Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.