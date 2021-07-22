Китай отверг план ВОЗ по расследованию природы коронавируса

Власти Китая отвергли план Всемирной организацией здравоохранения о втором этапе изучения происхождения коронавируса на территории страны. Об этом заявил заместитель главы госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

Цзэн Исинь подчеркнул, что Китай выступает решительно против политизации исследования происхождения коронавируса. Предложение ВОЗ, по его словам, содержит «формулировки, которые не уважают науку», сообщило агентство Reuters.

В начале июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что возможную связь между пандемией коронавируса и утечкой вируса из лаборатории в КНР исключили слишком рано. До этого эксперты организации нанесли визит в Уханьский институт вирусологии. После поездки они заявили, что утечка крайне маловероятна. Эти выводы не удовлетворили США и Великобританию. Эти страны посчитали, что Китай просто не дал экспертам ВОЗ доступ к данным и образцам.

Все гипотезы об утечке коронавируса Китай категорически отвергает. Власти КНР убеждены, что стремление США и других стран обнаружить источник коронавируса на китайской территории является политизированным.