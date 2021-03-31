Китай оценил работу специалистов ВОЗ в Ухане

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потрудились в Ухане на славу. В МИД Китая их назвали профессионалами и приверженцами науки. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал сайт ведомства.

«Китайская сторона отметила, что Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад об исследовании происхождения коронавируса нового типа. <…> Китайская сторона высоко ценит приверженность науке, профессионализм и старания китайских и иностранных экспертов, принимавших участие в этом совместном исследовании», — говорится в сообщении МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что поиск источников возникновения коронавируса — это научная проблема, которую необходимо решать всем миром, но политизация тормозит процесс сотрудничества, что «противоречит стремлению международного сообщества объединиться перед лицом пандемии».

Накануне ВОЗ опубликовала доклад о совместной работе международных специалистов в Ухане. Миссия целый месяц искала источник появления коронавируса, но к окончательным выводам не пришла. Специалисты ВОЗ после визита в Китай пришли к выводу, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей, но не напрямую, а через каких-либо других животных. Переходное звено пока не нашли. Согласно документу, лабораторное происхождение SARS-CoV-2 «крайне маловероятно».