Мир 19 февраля 2024, 13:52 Китай отреагировал на позицию России по размещению оружия в космосе МИД Китая обратил внимание на позицию России по размещению оружия в космосе РИА «Новости»

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В МИД Китая оценили сообщение о «планах» России разместить ядерное оружие в космосе. Об этом РИА «Новости» рассказали в офисе официального представителя внешнеполитического ведомства Китая.

«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — заявили в МИД КНР.

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Газета The New York Times ранее привела слова из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции, когда он призвал Китай отговорить президента России Владимира Путина от якобы планов по размещению атомной бомбы в космосе. Официальных подтверждений этому нет, но Блинкена остро беспокоит ситуация. Его очень волнует тема развития ядерного потенциала России.

Ранее Совет национальной безопасности США подготовит план на вероятную угрозу России из космоса. Член глава комитета разведки палаты представителей Майк Тернер заявил, что призвал администрацию Белого дома предоставить общественности все данные. Это серьезная угроза, из-за которой нужно принимать меры, уверен он.