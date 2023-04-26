Мир 26 апреля 2023, 16:08 Китай отправит своего спецпредставителя на Украину для урегулирования конфликта Си Цзиньпин отправит спецпредставителя по вопросам Евразии для решения кризиса на Украине Pxhere

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Власти Китая планируют направить своего специального представителя по вопросам Евразии на Украину и в другие государства для решения украинского кризиса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонных переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Китай направит специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии на Украину и в другие страны», — отметили китайский лидер.

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По его словам, спецпредставитель во время поездки планирует подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами «политическое урегулирование украинского кризиса». Си Цзиньпин добавил, что КНР не станет спокойно смотреть на конфликт. Однако Китай не будет подливать масло в огонь.

В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор Си и Зеленского. Стороны высказали свои позиции по ситуации на Украине. Также главы двух государств обсудили двусторонние отношения. Председатель КНР заверил, что страна продолжит работать со всеми участниками кризиса для его скорейшего решения.