Китай отказался участвовать в переговорах о ядерном разоружении

Цун указал, что китайские ракеты среднего действия находятся на территории страны и не угрожают США. «Во всяком случае, если США не будут подводить свои корабли слишком близко», — уточнил он.

«У нас имеются ракеты на нашей территории, а США заявляют o размещении своих ракет среднегo радиуса действия рядом с Китаем, у нашегo порога. Этo будет сразу представлять угрозу для наших ценных и важных площадок и точек», — заявил дипломат.

Однако Цун отметил, что Китай не отказывается сократить ядерный потенциал.

Пользователь Twitter «Радио Стыдоба» назвал слова китайского политика «очень логичными и очень антидемократичными».