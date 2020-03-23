Китай отказался от помощи России в борьбе с коронавирусом

Город-побратим Екатеринбурга Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи с Урала. Китайская сторона отметила, что в Свердловской области ситуация с заражением коронавирусом на данный момент «тоже достаточно сложна».

Председатель свердловского регионального отделения «Красного креста» Дмитрий Вершинин рассказал «Интерфаксу», что гуманитарную помощь для Гуанчжоу начали собирать в феврале. Жители региона приносили медикаменты, медицинские маски, бинты, вату.

Теперь, по уставу «Красного креста», гумпомощь будет направлена жителям Свердловской области и Екатеринбурга. Получить собранные для Гуанчжоу смогут все желающие уральцы, помощь предоставляется бесплатно.

В России, последним данным, зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки количество увеличилось на 71, все случаи были в Москве. В Свердловской области девять больных COVID-19.

В провинции Гуандун, где находится Гуанчжоу, выявлено 1407 заразившихся. В самом городе всего три случая. Всех прибывающих в Гуанчжоу из-за рубежа обязательно проверяют на коронавирус.