Китай отказался от «Игры престолов» с США

«Китай не намерен играть в игру престолов на мировой арене. На данный момент и в обозримом будущем Соединенные Штаты являются и будут самой сильной страной в мире», —подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства, выступая в кулуарах ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Ван И отверг расхожее мнение, что Пекин стремится превзойти Вашингтон по каким-либо параметрам. «Стремление к гегемонии не вшито в наше ДНК», — образно заметил министр. По его словам, Китай все еще остается развивающейся державой, которой все еще далеко до Соединенных Штатов.

США и Китаю нужно придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, добавил министр. Также нужно научиться уважать территориальную целостность и не пытаться навязать свою волю друг другу.

Сейчас США и Китай находятся в состоянии торговой войны. Противостояние длится с 2018 года — с тех пор, как президент США Дональд Трамп решил ввести и увеличить пошлины на китайские товары. Как и следовало ожидать, на подобные шаги Вашингтона в Пекине ответили зеркально.