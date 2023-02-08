Мир 08 февраля 2023, 03:25 Китай отказался общаться с шефом Пентагона после инцидента с аэростатом Пентагон: Остин не смог связаться с министром обороны КНР после происшествия с аэростатом NASA

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Глава Пентагона Ллойд Остин не смог связаться с министром обороны Китая после того, как американские военные сбили в небе Южной Каролины китайский аэростат. В ведомстве сообщили, что Пекин отклонил запрос на защищенный разговор.

«В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая <…>. К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР», — заявили в Пентагоне.

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Американское оборонное ведомство считает важным сохранить «открытыми линии коммуникации» между США и Китаем. В Китае посчитали сбитый аэростат «плохим прецедентом». С технической точки зрения атака на метеозонд похожа на «выстрел в комара из пушки», заявил китайский эксперт.

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ВМС США опубликовали в Twitter первые фотографии обломков выловленного в Атлантическом океане аэростата. Китайский метеозонд сбили в территориальных водах США после недельного наблюдения за его полетом. Пентагон не рекомендовал сбивать его над сушей из опасения, что обломки послужат причиной разрушений на земле. После сбора всех обломков части их отдадут спецслужбам для изучения.