Мир 15 апреля 2023, 08:50 Китай отказал Блинкену в визите из-за опасений по поводу аэростата FT: КНР не дает разрешения на визит Блинкена из-за опасений по поводу шара-шпиона РИА «Новости»

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Китайские власти отказали госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить страну. Причиной стали опасения публикации результатов расследования инцидента со сбитым шаром. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале», — уточнили в статье.

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Политолог, опрошенный изданием, обратил внимание, что пока остается неясным, что именно администрация президента США Джо Байдена намерена делать с отчетом.

По мнению главы МИД КНР Цинь Ган, расследование ФБР о разведывательном аэростате создает проблемы, которые затрудняют стабилизацию отношений между Китаем и США.

Американские военные в конце января засекли в небе над страной китайский аэростат. Экс-президент Дональд Трамп заявил, что при нем китайский аэростат не появился бы в небе над США.