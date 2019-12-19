Китай освободит некоторые американские товары от дополнительных пошлин

Пекин решил освободить от дополнительных пошлин некоторые товары из США. В их числе полипропилен и полиэтилен высокой плотности.

«С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении некоторых американских товаров», — сказано в заявлении Министерства финансов КНР.

Всего речь идет о шести товаров. В частности, это микрокристаллический парафин, металлоцен, а также названные выше продукты. Весь список можно посмотреть в соответствующем документе. Это решение будет действовать с 26 декабря 2019 года до 25 декабря 2020 года. Об этом сообщил комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году. Поводом для этого стало решение американского президента Дональда Трампа увеличить ввозные пошлины на некоторые китайские товары. Пекин не стал отмалчиваться и ответил Вашингтону зеркальными мерами. В итоге этих действий объем торговли между двумя странами за первые пять месяцев 2019 года сократился на 14,6% по сравнению с показателями прошлого года.

Сейчас Штаты и КНР ведут переговоры о торговой сделке. Так, в декабре стало известно, что Пекин и Вашингтон договорились об условиях заключения «первой фазы» торгового соглашения.