Мир 17 августа 2023, 20:07 Китай осудил рассмотрение в Совбезе ООН прав человека в КНДР КНР выступила против обсуждения ситуации с правами человека в КНДР в ООН РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китайская сторона придерживается отрицательного мнения по поводу рассмотрения ситуации с правами человека в Северной Корее на площадке Совета Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

«Китай выступает против того, чтобы ситуация с правами человека в КНДР рассматривалась на площадке СБ ООН. Наша позиция предельно ясна», — сказал он.

Реклама

Дипломат напомнил, что в соответствии с Уставом ООН у Собвеза есть первоочередная задача — поддерживать международный мир и безопасность, а не разрешать вопросы, связанные с правами человека.

Ранее стало известно, что американский военнослужащий Трэвис Кинг перешел на сторону Северной Кореи и попросил убежище у властей республики. На допросе Кинг рассказал, что в американских войсках его разочаровали расовая дискриминация и нечеловеческое унижение, поэтому он дезертировал.