Китай остановил движение транспорта на границе с Россией из-за коронавируса

Местные власти приостановили движение общественного транспорта в Маньчжурии (Маньчжоули) из-за ухудшения эпидемической ситуации. Этот китайский город находится на границе с российским Забайкальским краем.

«С 24 ноября все маршруты городского общественного транспорта временно приостанавливают свою работу. Время возобновления работы общественного транспорта будет сообщено дополнительно», — приводит ТАСС текст сообщения городских властей.

Накануне в Маньчжурии выявили два случая COVID-19. Там ввели карантин, приостановили железнодорожное сообщение с другими городами Китая, запретили массовые мероприятия, закрыли школы, детские сады и развлекательные заведения. Всех местных жителей (более 172 тысяч человек) протестируют на коронавирус. Эпидемиологи начали расследование.

Маньчжурия — крупнейший сухопутный пограничный пункт на российско-китайской границе. Там продолжаются грузоперевозки, но их объем ограничили.

Первые случаи COVID-19 выявили в декабре 2019 года в китайском Ухане. Коронавирус быстро распространился по всему миру. В марте началась пандемия. Всего в Китае выявили более 92 тысяч случаев COVID-19. От болезни умерли 4 742 человека.