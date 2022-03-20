Китай опроверг информацию о предоставлении военной помощи России

Китайские власти не предоставляют военную помощь российской стороне. Об этом заявил посол страны в США Цинь Ган. Он отметил, что Китай призывает к миру и прекращению огня на Украине.

«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это. Во второй день российской спецоперации Си Цзиньпин просил Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной», — сказал Ган в интервью CBS.

Он добавил, что Китай сохраняет нормальные торговые отношения с Россией. Речь идет и о сфере энергоресурсов. Журналисты поинтересовались у посла, почему Китай до сих пор не осудил проведение спецоперации на Украине. На это Ган призвал не быть наивными, так как осуждение не решит проблему.

«Здесь необходима добросовестная дипломатия, основанная на понимании ситуации, мудрость и мужество», — заявил китайский посол.

По его словам, также необходим долгосрочный подход к вопросам безопасности в Европе.

Ранее руководитель МИД КНР Ван И подчеркивал, что Китай намерен сохранить свою независимую позицию по ситуации на Украине.