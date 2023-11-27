Мир 27 ноября 2023, 13:28 Китай опроверг данные о строительстве подводного тоннеля в Крым совместно с Россией МИД Китая: сообщения о планах РФ и КНР построить подводный тоннель в Крым ложны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать слухи о том, что Китай и Россия хотят совместно построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной частью РФ. Дипломат лишь назвал эти сведения ложными.

«Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать», — процитировало его РИА «Новости».

Реклама

Информацию о том, что такие планы якобы имеются, ранее распространило издание Washington Post, сославшись на источники в украинских службах безопасности. Говорилось также о том, что Россия и Китай провели по этому поводу секретные переговоры. В Крыму эти сведения уже опровергли. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что о создании переправы через Керченский мост в виде тоннеля власти задумывались годы назад, еще до строительства Крымского моста, но в итоге отвергли эту идею и выбрали «оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост». Аксенов констатировал, что в адекватности украинских источников, сообщающих о совместном с Китаем строительстве тоннеля, «есть большие сомнения».