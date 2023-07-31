Мир 31 июля 2023, 23:50 Китай ограничил экспорт комплектующих для беспилотников Китай на 2 года ограничил экспорт комплектующих для БПЛА Pxhere

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Китай вводит ограничения сроком на два года на экспорт комплектующих для беспилотников и БПЛА гражданского назначения. Заявление об этом появилось сайте Министерства коммерции КНР.

Как отметили в заявлении ведомства, имеются ввиду специальные двигатели для некоторых БПЛА, специфическая полезная нагрузка, радиокоммуникационное оборудование и гражданские средства борьбы с БПЛА.

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«Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса. <…> Вышеуказанная политика вступит в силу с 1 сентября», — добавили в ведомстве.

Эта мера связана с продолжающимся ростом риска, что некоторые гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях.

Запрет на экспорт китайских БПЛА мера не означает. Экспортировать беспилотники гражданского назначения можно будет после выполнения необходимых юридических процедур.

Ограничения, как указали в заявлении ведомства, не нацелены против определенных регионов или государств.