Китай одобрил вакцину от коронавируса Sinopharm для выхода на рынок

«Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями», — говорится в сообщении.

По данным клинических испытаний, эффективность вакцины составляет 79,34%. Этот показатель соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее медики продолжат наблюдать за продолжительностью и эффективностью вакцины.

В четверг стало известно, что Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания антидота от COVID-19. Лекарство показало 99-процентную эффективность во время предыдущих испытаний. В ходе первой фазы исследований специалисты будут изучать безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев.