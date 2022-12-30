30 декабря 2022, 14:59
Китай одобрил позицию России по урегулированию конфликта на Украине
Лидер Китая Цзиньпин: страна одобряет позицию РФ, готовой к мирному решению по Украине
Китай одобрил позицию России в готовности урегулировать украинский кризис дипломатическим путем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время сегодняшней видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным.
«Российская сторона никогда не исключала возможности урегулирования конфликта на Украине путем проведения дипломатических переговоров. КНР одобряет такую позицию», — процитировал китайского лидера ТАСС.
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Во время переговоров по видеосвязи Путин отметил, что отношения России с Китаем сейчас в лучше, чем когда-либо, их можно считать образцом партнерства крупных держав в XXI веке. Цзиньпин также отметил укрепляющуюся дружбу и устойчиво развивающееся сотрудничество двух стран. Россия и КНР намерены, в частности, развивать взаимодействие между своими вооруженными силами. Также Россия намерена нарастить прокачку газа в Китай в следующем году.
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Весной Си Цзиньпин по приглашению Путина приедет в Москву.
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