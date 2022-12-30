Китай одобрил позицию России по урегулированию конфликта на Украине

Лидер Китая Цзиньпин: страна одобряет позицию РФ, готовой к мирному решению по Украине

Китай одобрил позицию России в готовности урегулировать украинский кризис дипломатическим путем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время сегодняшней видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным.