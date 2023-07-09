Мир 09 июля 2023, 18:39 Китай обвинили в желании вытеснить США на мировой арене Байден: Китай стремится вытеснить США с пьедестала ведущей экономической и военной державы РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден выразил надежду на возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем станут для выгодными для обеих стран. Об этом американский лидер заявил в интервью CNN.

«Я считаю, что существует способ разрешить сложности в отношениях, а также выстроить отношения с Китаем, которые принесут выгоду обеим нашим странам», — сказал он.

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Байден добавил, что в планах председателя КНР Си Цзиньпина — вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.

По словам главы Белого дома, Китай не проявляет стремления к войне или конфликту с Соединенными Штатами или амбиций по расширению своей территории. При этом американский лидер допустил, что США и КНР могли бы взаимовыгодно сотрудничать.

Ранее президент США посоветовал Си Цзиньпину проявлять «осторожность» после его поездки в Москву. Джо Байден напомнил китайскому коллеге о зависимости его страны от Запада.