Китай обвинил ВВС Канады в провокациях

Официальный представитель минобороны Китая У Цянь заявил, что ВВС Канады активизировали разведывательную деятельность и провокации в отношении КНР. Об этом написало РИА ФАН.

При этом ранее Канада обвинила пилотов ВВС КНР в непрофессиональном и представляющем угрозу безопасности поведении. Согласно заявлению, инциденты произошли в международном воздушном пространстве, где канадские пилоты выполняли миссию NEON, направленную на отслеживание возможных нарушений санкций ООН против КНДР.

«Самолеты ВВС Канады нарастили разведывательную деятельность и провокации в отношении Китая под предлогом выполнения резолюций СБ ООН, что создает угрозу для нацбезопасности Китая», — заявил У Цянь.