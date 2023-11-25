Мир 25 ноября 2023, 21:59 Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды CGTN: китайские военные вытеснили эсминец США из вод КНР Pxhere

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Американский эсминец с управляемыми ракетами USS Hopper незаконно вошел в территориальные воды Китая в районе архипелага Сиша. Об этом заявило командование Вооруженных сил КНР. Цитату привел телеканал CGTN.

«Южная зона боевого командования НОАК организовала меры по отслеживанию, наблюдению и предупреждению в соответствии с законом», — указали в сообщении.

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Для выдворения американского эсминца из своих вод в КНР задействовали авиацию и военные корабли. Старший полковник Тянь Цзюньли назвал произошедшее серьезным нарушением суверенитета Китая. По его словам, США желают добиться морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря.

Ранее в Пентагоне сообщили, что экипаж эсминца ВМС США USS Carney перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена, предположительно, в сторону Израиля. Американский эсминец находится на севере Красного моря.