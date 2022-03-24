Китай обвинил США в ведении международной политики по принципу мафии

США в попытке заставить нейтральные страны осудить Россию из-за спецоперации на Украине прибегли к «мафиозному» подходу. Об этом написала китайская газета Global Times. По мнению автора материала, Вашингтон не помогает разрешить ситуацию, а только «подливает масла в огонь».

«Вашингтон оказывает сильное давление на нейтральные страны, которые „не присоединились к их клубу“ и, с одной стороны, критикует Индию за „слабость“, а с другой — преувеличивает китайскую „угрозу“ миру. Разве это не типичный мафиозный подход?» — задается вопросом автор публикации.

В материале также отмечено, что Европа постепенно начинает понимать, что ее позиция и цели отличаются от намерений США, желающих использовать украинский кейс для получения личной геополитической выгоды.

По мнению автора статьи, в целом Вашингтон «разыгрывает шоу», продвигая собственную гегемонию под видом демократии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Китай стал следующим на очереди в планах США по «разрыву в клочья два раза». Дипломат таким образом высказалась по поводу новых санкций, которые США на этот раз ввели не против России, а против китайских чиновников, якобы нарушающих права уйгуров.