Китай обвинил США в распространении клеветы о «лабораторной утечке» коронавируса

Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало попытки обвинить Пекин в лабораторной утечке коронавируса. Ранее Белый дом в своем релизе не исключил версию распространения вируса в результате аварии в научной лаборатории.

В посольстве отметили, что Китай воспринял сообщение как кампанию по клевете и перекладывании вины, а также как возрождение теории о «лабораторной утечке». Ответ президенту США Джо Байдена, не исключающему подобную версию происхождения SARS-CoV-2, опубликовала дипмиссия на своем сайте.

«Из чувства ответственности перед здоровьем всего человечества мы поддержали совместное изучение всех первых зафиксированных случаев коронавируса и расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру. Расследование должно быть полным, открытым и научно обоснованным, должно быть доведено до конца и прояснить ситуацию» — говорится в документе.

В посольстве отметили, что некоторые политические силы США обвиняли Китай в лабораторном происхождении коронавируса с самого начала пандемии. Китай считает, что политизация расследования усложнит установление происхождения вируса.