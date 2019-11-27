Китай обвинил США в эгоизме из-за политики на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке во многом сформировалась из-за эгоистичной политики США. В регионе растет напряженность в «горячих точках», а страны страдают из-за политической нестабильности и кризиса.

Позиция, которой придерживается американская сторона, стала основным фактором сложного положения в сфере безопасности на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун, которого процитировало РИА «Новости».

«Ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день далека от мирной», — подчеркнул политик, выступая на Ближневосточном форуме по безопасности в Пекине.

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Среди причин сложившейся обстановки Чэнь Сяодун назвал усиление противоречий этнического, геополитического и религиозного плана. Он также обратил внимание на поведение Соединенных Штатов.

«США, оставаясь единственной в мире сверхдержавой и имея колоссальное влияние на Ближнем Востоке, проводят эгоистичную и одностороннюю политику», — заметил помощник главы МИД Китая.

Чэнь Сяодун заметил, что действия американцев приносят «блага сильным за счет слабых». Подобное «остается главным фактором тяжелого положения в сфере безопасности» региона.

Китайский политик заключил, что вопрос глобального мира никогда не станет реальностью, если не обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.