Мир 03 марта 2023, 09:06 Китай обошел США в конкуренции за новые технологии Reuters: Китай обогнал США в конкуренции за новые технологии РИА «Новости»

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Китай вышел вперед в борьбе с США в сфере появления новых технологий. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование Института стратегической политики в Австралии.

Китайские компании захватили лидерство в 37 из 44 отраслей производства новых технологий.

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«Наиболее важные исследовательские институты находятся в Китае. Например, эти компании заняли почти половину всего рынка в сфере разработки авиационных двигателей», — отметили авторы исследования.

Также КНР сделал большие успехи в разработке гиперзвуковых ракет, квантовой связи и фотонных датчиков. Исследователи считают, что благодаря им Китай легко сможет уйти от слежки спецслужб западных стран.

Ранее в проекте новой стратегии кибербезопасности США указали, что Китай способен изменить мировой порядок, так как вышел на первое место в сфере передовых технологий. Благодаря им страна стала главным конкурентом Штатов в области глобального развития.