Мир 23 декабря 2022, 06:20 Китай обошел США по поставкам редкоземельных металлов РИА «Новости»: США усилят конкуренцию с Китаем в поставках редкоземельных металлов РИА «Новости»

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США рассматривают лидерство Китая на рынке редкоземельных металлов как угрозу своей национальной безопасности. Американская промышленность в ближайшее время окажется в тяжелом положении из-за конкурентной борьбы, предупредила РИА «Новости» доцент института отношений Австралии и Китая университета технологий в Сиднее Марина Чжан.

Геологическая служба США внесла 16 редкоземельных элементов в список 50 критических значимых материалов для экономики и нацбезопасности. Их используют в автомобилестроении, энергетике, оборонном и технологическом секторе экономики. В ближайшие 20 лет за счет развития зеленых технологий спрос на эти ресурсы вырастет в четыре раза.

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КНР развивает добычу редкоземельных металлов больше 30 лет, в отличие от Штатов — там не хватает мощностей, технологий и нормативной базы. Марина Чжан объяснила, что китайскому бизнесу дешевле нанять работников, получить лицензию на добычу и производство, рассчитаться по «экологическим» статьям.

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«Китай на следующие 10—15 лет обладает ясными структурными преимуществами над своими конкурентами», — сказала она.

В результате Китай опередил США почти по всем из 17 существующих редкоземельных элементов, он контролирует 90% их производства. В Штатах работает только одно месторождение, и все добываемые на нем оксиды компания-владелец MP Materials отправляет на обработку в КНР.