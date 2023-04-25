Мир 25 апреля 2023, 12:20 Китай обошел ЕС по объему торговли с Россией Помощник президента Орешкин сообщил, что Китай обошел ЕС по объему торговли с Россией РИА «Новости»

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Китай обошел Европейский Союз по общему торговому обороту с Россией. Об этом на марафоне «Знание. Первые» сообщил помощник президента Максим Орешкин.

«Китай для нас стал новым ключевым партнером. Наше сотрудничество продолжает активно развиваться, он уже обошел Евросоюз по этому показателю», — сказал он.

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Орешкин отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина стал одним из ключевых этапов в отношениях обеих стран.

«Все это является долгосрочным планом развития нашего сотрудничества до 2030 года, Россия и Китай продолжат его синхронизировать», — добавил помощник главы государства.

К конце марта президент России Владимир Путин отметил, что сотрудничество с Китаем не ограничивается только торговлей. По его словам, в числе этих направлений — кооперация в реальном и финансовом секторе, взаимоувязанное развитие инфраструктуры и технологических партнерств.