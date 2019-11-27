Китай обогнал США по числу дипмиссий за рубежом

Ежегодный «Глобальный дипломатический индекс» представил данные, согласно которым наибольшее число дипломатических миссий за рубежом на 2019 год оказалось у Китая.

Число посольств Китая в мире достигло 276, что на три превысило количество дипмиссий США (273).

Авторы исследования предположили, что такие показатели говорят о высоких амбициях Пекина на международной арене.

В тройку также вошла Франция с 267 посольствами за рубежом. На четвертом месте оказалась Япония (247 посольств), а на пятом — Россия (242 дипломатических миссии).