Мир 09 мая 2023, 09:29 Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае РИА «Новости»

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Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

«В ответ на необоснованные действия Канады Китай решил принять контрмеры, включив консула генерального консульства Канады в Шанхае <…> в список нежелательных лиц», — уточнили в китайском МИД.

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В ведомстве отметили, что дипломата попросили покинуть Китай до 13 мая. Лалонд является консулом по политическим и экономическим вопросам, а также по связям с общественностью.

Так правительство страны ответило на высылку Канадой китайского дипломата Чжао Вэя из генерального консульства КНР в Торонто. Его объявили персоной нон грата из-за подозрений в запугивании члена местного парламента.

Ранее посла Китая во Франции Лю Шайе захотели объявить персоной нон грата из-за его слов о Крыме.