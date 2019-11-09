Китай объявил, что готовится к полету на Марс

«Мы создадим на Луне базы для проведения научных операций, расширения места обитания человека, а также получения опыта и знаний для экспедиций в дальний космос за пределами спутника Земли», — цитирует газета заявление корпорации.

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Таким образом, как полагают СМИ, китайская корпорация впервые публично объявила, что готовится к пилотируемым полетам на Марс. Первый полет, как предполагает издание, может состояться до 2050 года. Исследователь Пан Чжихао сообщил, что путь туда и обратно займет более 500 дней.

Пока идет подготовка, ученые должны изучить трудности, которые могут возникнуть у космонавтов. Например, нарушение связи с Землей, работа источников энергии для поддержания экспедиции, а также риски для здоровья, вызванные длительным пребыванием на Марсе. Инженеры к 2050 году также должны создать достаточно мощную для таких полетов ракету.