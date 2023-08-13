Мир 13 августа 2023, 00:23 Китай не пригласил некоторых западных лидеров на форум «Пояс и путь» GT: Китай не пригласил глав некоторых стран Запада на форум «Пояс и путь» РИА «Новости»

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Китай не пригласил глав некоторых западных стран на форум «Пояс и путь». Об этом сообщил Global Times со ссылкой на неназванный источник. О каких государствах идет речь, не уточняется.

По данным издания, форум ориентируется в первую очередь на развивающиеся государства. Именно их лидерам отправили больше всего приглашений. При этом руководство некоторых развитых стран в список не включили вовсе.

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На этом фоне в некоторых западных СМИ появились сообщения, что ряд европейских лидеров «не планирует посещать» мероприятие. В газете Global Times подчеркнули, что это не соответствуют действительности.

«Предположение об уклонении от участия лидеров западных стран просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения», — сказано в статье.

Также собеседник издания отметил, что Китай преследует не масштаб и количество приглашенных, а качество и эффективность форума.

Ранее во время своего визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина посетить форум. Накануне, 12 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что визит российского лидера в Китай стоит на повестке.