    01 мая 2020, 08:33

    Китай не позволил ВОЗ заниматься расследованием по коронавирусу

    Дарья Бунякова

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Китай дать возможность поучаствовать в расследовании по возникновению коронавируса. Но власти КНР ответили отказом на такое предложение.
    Китай не позволил ВОЗ заниматься расследованием по коронавирусу

    «Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», — рассказал представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа каналу Sky News.

    Он добавил, что организации крайне важно знать причины появления и распространения коронавируса. Эта информация необходима, чтобы не допустить новых вспышек эпидемий. Кроме того, Галеа подчеркнул, что китайская сторона отказалась предоставить доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.

    «Лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения вируса», — пояснил представитель ВОЗ.

    По его словам, сотрудники организации не сомневаются, что коронавирус появился в естественной среде, а не лабораторной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус вышел за пределы Китая, так как власти страны специально не препятствовали этому. Перед этим он обвинил Китай в искусственном создании инфекции. Сейчас COVID-19 по всему миру болеют более трех миллионов человек.