Китай не позволил ВОЗ заниматься расследованием по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Китай дать возможность поучаствовать в расследовании по возникновению коронавируса. Но власти КНР ответили отказом на такое предложение.

«Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», — рассказал представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа каналу Sky News.

Он добавил, что организации крайне важно знать причины появления и распространения коронавируса. Эта информация необходима, чтобы не допустить новых вспышек эпидемий. Кроме того, Галеа подчеркнул, что китайская сторона отказалась предоставить доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.

«Лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения вируса», — пояснил представитель ВОЗ.

По его словам, сотрудники организации не сомневаются, что коронавирус появился в естественной среде, а не лабораторной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус вышел за пределы Китая, так как власти страны специально не препятствовали этому. Перед этим он обвинил Китай в искусственном создании инфекции. Сейчас COVID-19 по всему миру болеют более трех миллионов человек.