Китай не подтвердил сообщения о нахождении второго черного ящика разбившегося Boeing 737

Второй черный ящик самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, разбившегося на юге Китая, вопреки сообщениям СМИ все еще не найден. Об этом заявило государственное агентство Китая «Синьхуа».

По данным агентства поиски продолжаются. Ранее специализированное издание Управления гражданской авиации КНР «Чжунго миньхан ван» заявило, что регистратор, который также является регистратором полетных данных (FDR), обнаружен.

Первый черный ящик или бортовой речевой самописец (CVR) нашли в прошедшую среду, его доставили в лабораторию по декодированию в Пекине. Эксперты извлекут и проанализируют данные.

Пассажирский Boeing 737 21 марта летел из Куньмина в Гуанчжоу, но упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. На борту находились 132 человека — девять членов экипажа и 123 пассажира. После крушения начался пожар.