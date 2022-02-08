Китай не одобрил дальнейшее расширение НАТО

Представительство Китая полагает, что расширение НАТО не усиливает глобальную стабильность и безопасность. Такое сообщение опубликовали на официальной странице представительства Китая в Евросоюзе.

Журналист задал вопрос представительству на тему того, согласен ли Китай с тем утверждением, что прием новых членов в НАТО — это попытка лишить суверенные государства права выбора.

«НАТО является пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным альянсом. Спустя тридцать лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять свой географический охват и спектр операций, а также участвует в блоковой политике и конфронтации. Это не способствует глобальной безопасности и стабильности», — ответил Китай.

В Китае добавили, что безопасность не должна гарантироваться расширением военных блоков. Представитель КНР подчеркнул, что его страна призывает НАТО отойти от принципов холодной войны и начать уважать суверенитет, интересы, разнообразие и историю других стран, а также беспристрастно смотреть на их путь развития, укрепляя доверие между ними.