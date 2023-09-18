Мир 18 сентября 2023, 01:21 Китай назвали главной угрозой для США Кандидат в президенты Рамасвами: КНР является угрозой номер один для США Unsplash

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Китай является главной угрозой для США, поэтому Вашингтону нужно переключить свое внимание с «больше не существующего СССР». Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

«Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай <…> нам нужно обратить внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует», — сказал он.

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По мнению Рамасвами, по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, Китай является главным приоритетом для обороны Соединенных Штатов. Республиканский кандидат также указал на важность сохранения партнерства с Израилем, чтобы он помог обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что усилия американской стороны не направлены на сдерживание и изоляцию Китая.