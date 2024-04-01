Мир 01 апреля 2024, 04:34 Китай назвали эпицентром новой пандемии из-за «супергонореи» Daily Mail: Китай может стать эпицентром пандемии «супергонореи» РИА «Новости»

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Ученые назвали Китай страной, которая может положить начало новой пандемии — «супергонореи». Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

«Согласно новому отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), до 98% образцов бактерий, взятых у пациентов с ЗППП в 13 китайских провинциях, обладали способностью обходить передовые антибиотики», — говорится в материале.

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Как отметили авторы статьи, единственным эффективным антибиотиком от нее является цефтриаксон. При этом около 8,1% выявленных в Китае штаммов бактерий оказались к нему устойчивы.

Относительно других антибиотиков выяснилось, что более 97% собранных в Китае образцов оказались устойчивы к ципрофлоксацину, 78% — к пенициллину, примерно 17% — к азитромицину и цефиксиму.

Исследователи заявили, что полученные результаты говорят о необходимости комплексного подхода к борьбе с устойчивым к антибиотикам штамму гонореи. Кроме того, будут необходимы новые лекарства для борьбы с инфекциями.

Авторы материала напомнили, что гонорея передается половым путем, а также перинатальным способом — от матери к ребенку во время родов.

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