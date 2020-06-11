Китай назвал условия для возобновления сообщения с РФ

Из России в Китай можно будет ездить после стабилизации ситуации с коронавирусом и при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел КНР.

В ведомстве заявили, что российские компании могут летать в Китай и обратно один раз в неделю, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщило РИА «Новости».

При этом такое решение распространяется на всех иностранных перевозчиков. Оно вступило в силу 8 июня. Рейсы можно совершать в 37 китайских городов. Если в течение трех недель на борту этих авиакомпаний не зафиксируют ни одного случая коронавирусной инфекции, то им разрешат летать уже два раза в неделю.

Если же хотя бы у пяти пассажиров найдут COVID-19, то перевозчик должен будет на семь дней приостановить полеты. Если речь будет идти о десяти инфицированных, то запрет будет действовать четыре недели.

«Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан», — подчеркнули в МИД Китая.

Пока же КНР могут посещать иностранцы, которые занимаются торговой или научно-технической деятельностью. Решение о въезде принимают китайские посольства и консульства за границей.

Эпидемия в Китае закончилась еще весной, а началась еще в конце 2019 года. Именно из КНР коронавирус пришел в другие страны. Однако сейчас ученые считают, что 2019-nCoV мог появиться в стране еще летом прошлого года.