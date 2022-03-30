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    30 марта 2022, 14:45

    Китай назвал противоречия в европейской безопасности причиной ситуации на Украине

    МИД КНР: европейские противоречия в сфере безопасности стали причиной ситуации на Украине

    Максим Зинкин

    Причиной сложившейся ситуации на Украине стали накопившиеся противоречия в сфере европейской безопасности. Об этом руководитель МИД КНР Ван И заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, написал ТАСС.

    «КНР выступает в поддержку усилий России и других стран по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине», — отметил Ван И.

    Также дипломат заявил о планах сотрудничества между странами во всех сферах.

    Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил готовность Китая способствовать конструктивным переговорам между Россией и Украиной.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о желании РФ последовательно развивать отношения с Китаем.

    Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов сообщил, что Китай не хочет поражения России на мировой арене.