Китай назвал противоречия в европейской безопасности причиной ситуации на Украине

Причиной сложившейся ситуации на Украине стали накопившиеся противоречия в сфере европейской безопасности. Об этом руководитель МИД КНР Ван И заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, написал ТАСС.

«КНР выступает в поддержку усилий России и других стран по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине», — отметил Ван И.

Также дипломат заявил о планах сотрудничества между странами во всех сферах.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил готовность Китая способствовать конструктивным переговорам между Россией и Украиной.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о желании РФ последовательно развивать отношения с Китаем.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов сообщил, что Китай не хочет поражения России на мировой арене.