Китай назвал противоречия в европейской безопасности причиной ситуации на Украине
МИД КНР: европейские противоречия в сфере безопасности стали причиной ситуации на Украине
Причиной сложившейся ситуации на Украине стали накопившиеся противоречия в сфере европейской безопасности. Об этом руководитель МИД КНР Ван И заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, написал ТАСС.
«КНР выступает в поддержку усилий России и других стран по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине», — отметил Ван И.
Также дипломат заявил о планах сотрудничества между странами во всех сферах.
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил готовность Китая способствовать конструктивным переговорам между Россией и Украиной.
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о желании РФ последовательно развивать отношения с Китаем.
Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов сообщил, что Китай не хочет поражения России на мировой арене.