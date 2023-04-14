Мир 14 апреля 2023, 09:46 Китай назвал продвижение переговоров единственным путем урегулирования кризиса на Украине Китай указал ФРГ, что продвижение переговоров — верный путь для достижения мира на Украине РИА «Новости»

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Китайские власти во время встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок отметили, что продвижение мирных переговоров — это единственный путь урегулирования кризиса на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, написал ТАСС.

Он сообщил, что глава МИД КНР Цинь Ган с немецкой коллегой Анналеной Бербок провели шестой двусторонний стратегический диалог в сфере безопасности и дипломатии.

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«По поводу проблемы Украины китайская сторона подчеркнула, что единственный путь урегулирования украинского кризиса — это оказание содействия мирному процессу урегулирования и переговорам», — отметил Вэньбинь.

Ранее обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о гордости и побыстрее начать мирные переговоры. Однако политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» заявил, что у украинского лидера сейчас уже нет возможности повлиять на исход конфликта.