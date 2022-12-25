Мир 25 декабря 2022, 12:26 Китай назвал ошибкой попытки давления со стороны США Министр иностранных дел Китая Ван И назвал сложными отношения с США в 2022 году РИА «Новости»

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Отношения Китая и США перешли в сложную фазу в 2022 году. Этому способствовали провокации американцев и попытки давления и сдерживания, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Текст обращения опубликовали на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, стабильность всего мира зависит от ведущих держав, поэтому им надо стать примером мирного сосуществования и совместного развития. Но пример США показал, что к ним это понимание не пришло. Такое положение дел привело к значительному ухудшению китайско-американских отношений.

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«Мы решительно противостоим ошибочной политике США в отношении Китая. Приняли решительные действия, чтобы противостоять давлению и запугиванию», — отметил глава МИД Китая.

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Ван И подчеркнул, что Китай доказал свою готовность защищать государственный суверенитет после провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Он напомнил, что эту же тему поднял председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на Бали и указал на красную линию, которую пересекать не стоит. Китайский лидер призвал сохранить принципы взаимоуважения, сосуществования и сотрудничества.

В ответ Байден заявил, что США остаются приверженцами политики «одного Китая» и не намерены использовать вопрос Тайваня для сдерживания страны и добиваться независимости острова.

Глава МИД Китая подчеркнул, что США нужно понять, что отказ от конфронтации и конкуренции приведет к большим выгодам для обеих стран и всего мира. Для этого американцам нужно изменить выбранный курс и вернуть отношения с Китаем на прежние позиции для дальнейшего развития и сотрудничества.