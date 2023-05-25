Мир 25 мая 2023, 13:48 Китай назвал источником кризиса на Украине разницу в подходах к безопасности МИД Китая: кризис на Украине возник из-за противоречий в вопросах безопасности Европы РИА «Новости»

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Основа украинского кризиса заключается в разных подходах к вопросам европейской безопасности. Нынешней ситуации вполне можно было избежать, если бы между европейские страны стояли на общих позициях. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Маон Нин, комментируя миссию специального представителя страны Ли Хуэя по урегулированию кризиса.

Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что украинский кризис стал трагедией, которой можно было избежать.

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«Его суть заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью», — заявила Мао Нин.

Дипломат добавила, что после завершения все эти события должны стать уроком, который предстоит оценить и осмыслить всем участникам. Позиция Китая по вопросу украинского кризиса не изменилась.

«Мы всегда твердо стояли на стороне мира, диалога и исторической справедливости, мы всегда были привержены содействию миру и переговорам», — подытожила представитель МИД Китая.

Специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй заявил, что страна поддержит все предложения Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине, если они направлены на изначальные причины. Он подчеркнул, что совместными усилиями нужно выйти на достижение долгосрочной стабильности на континенте.