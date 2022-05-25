Китай назвал грядущий продовольственный кризис крупнейшим со времен Второй мировой войны

Из-за наложенных на Россию и Белоруссию санкций, а также ситуации на Украине в следующем году весь мир может столкнуться с нехваткой еды. Начавшийся продовольственный кризис станет крупнейшим со времен Второй мировой войны, заявило агентство «Синьхуа».

Корреспондент Чжан Сючжи пообщался с фермерами из Франции, Греции, Сербии и Швеции, сравнил цены на Мальте. Все они жалуются на то, что выросли цены на удобрения, корма и электричество, в некоторых случаях в пять раз. Это произошло, в том числе, из-за ограничений, введенных западными странами.

Россия и Украина являются крупнейшими поставщиками зерна, в прошлом году на них пришлось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% экспорта кукурузы. Западные санкции ограничили возможности поставок зерна и удобрений, многие банки и трейдеры избегают российских источников, а судоходные компании из соображений безопасности не выходят в Черное море. В свою очередь Украина испытывает нехватку дизтоплива, которое используется сельхозтехникой, и рабочей силы. Сейчас площадь посевов в этой стране составляет всего один миллион гектар.

«Забегая вперед, перспективы не оптимистичны», — резюмировал Чжан Сючжи.

Ранее о масштабах продовольственного кризиса рассказал экономист Леонид Холод. В первую очередь, от нехватки продуктов пострадают беднейшие страны, голод может коснуться еще 100 миллионов человек.