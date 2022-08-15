Китай назвал 5 направлений развития сотрудничества с Афганистаном

Военные США покинули Афганистан, оставив хаос. Страна еще не восстановилась, однако Китай намерен развивать сотрудничество с ней в пяти направлениях, в том числе в сфере торговли. Об этом РИА «Новости» заявили в МИД КНР.

Пресс-служба Министерства иностранных дел отметила, что год назад США спешно вывели войска, «оставив афганскому народу хаос». Усилиями мирового сообщества и временного правительства удалось избежать массового оттока населения, сделать жизнь безопасней.

Однако по-прежнему экономическая ситуация в стране тяжелая, сохранилась угроза терроризма, государственное управление несовершенно. В МИД КНР заявили, что Афганистан находится на пути перехода от хаоса к управлению.

Китайские власти поддерживали мирное восстановление страны, и сотрудничество было плодотворным. Они намерены продолжить его. В министерстве перечислили перспективные направления.

«Мы готовы продолжать укреплять деловое сотрудничество с Афганистаном в таких областях, как торговля и экономика, связь, сельское хозяйство и энергетика», — заявили в министерстве.