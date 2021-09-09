Китай нацелился на укрепление экономических связей с Дальним Востоком

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что китайские власти готовы укрепить экономические отношения с Дальним Востоком. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы намерены совместно с российской стороной наращивать сотрудничество на Дальнем Востоке России, добиваться еще более значительных результатов на данном направлении», — цитирует чиновника RT.

Она добавила, что таким образом Китай планирует придать стратегическому партнерству с Россией более насыщенный характер. По ее словам, механизмы взаимодействия Пекина и Москвы постоянно улучшаются, а отраслевая интеграция становится все более значительной.

Шу Цзюэтин отметила, что самыми перспективными направлениями для сотрудничества является строительство, нефтепереработка, энергетика, а также логистические и экологические проекты.