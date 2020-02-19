Газета The Wall Street Journal выпустила очередную статью о коронавирусе в Китае и поплатилась за это своими сотрудниками. Власти страны дали пять дней, чтобы три американских журналиста уехали из КНР.

«Китай отозвал лицензии прессы у трех репортеров The Wall Street Journal, базирующихся в Пекине. <…> МИД Китая заявляет, что этот шаг был наказанием за недавнюю статью, опубликованную журналом», — пишет издание.

Речь идет о материале, который вышел 3 февраля под названием «Китай — настоящий больной Азии». Публикацию определили в категорию «Мнения». В статье говорилось о распространении коронавируса и том, что китайские власти скрывают масштабы ситуации с заражениями. При этом высланные журналисты не были авторами колонки.

Несмотря на это, в КНР потребовали публично извиниться за публикацию и наказать тех, кто ее сделал.

«В статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты, помимо прочего, еще и дали ей сенсационный расистский заголовок, <…> что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя МИД КНР Гэна Шуана.

Он добавил, что в стране негативно относятся к прессе, которая публикует мнения расово-дискриминационного характера и очерняет Китай. Именно поэтому власти аннулировали пресс-карты трех журналистов газеты.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас число заразившихся превышает 74 тысячи человек. Скончались от инфекции 2004 пациента.